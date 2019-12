Solda, muore con lo snowboard sotto la valanga

MERANO. Tragedia della vigilia di Natale sulle nevi di Solda. Un turista con lo snowboard di 37 anni, di nazionalità tedesca, è stato travolto e ucciso da una valanga che si è staccata nella zona del Madriccio.

E' stata la moglie dell'uomo, un turista salito in Alto Adige per le vacanze di Natale, a dare l'allarme non vedendo più l'uomo scendere in valle. Immediata l'attivazione della macchina dei soccorsi, con gli uomini della Guardia di Finanza e del Soccorso Alpino.

Con ogni probabilità l'uomo ha perso l'orientamento finendo fuori pista, anche a causa delle condizioni meteo con nebbia e neve mista a pioggia.

Quando i soccorritori sono giunti nel luogo dove si era staccata una valanga, hanno scavato per cercare l'uomo ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.