Serie di controlli della velocità a Mezzolombardo, sette multe e una patente ritirata

TRENTO. Nel fine settimana la polizia stradale di Malè ha continuato con i controlli sui passi montani.

Con i telelaser sono stati così 'pizzicati' nei pressi della galleria «Rupe» nei pressi di Mezzolombardo 7 automobilisti. 5 sono stati sanzionati per aver superato di oltre 40 Km/h ma di non oltre 60 Km/h i limiti massimi di velocità (sanzione amministrativa di 544 euro, detrazione di punti 6 dalla patente di guida e ritiro immediata della stessa) e 2 sanzionati per aver superato di oltre 10 Km/h ma di non oltre 40 Km/h i limiti massimi di velocità (sanzione amministrativa di 173 euro e detrazione di punti 3 dalla patente di guida). Ritiro della patente e sanzione amministrativa di Euro 158, infine, anche per una donna di anni 48 di Spiazzo fermata a Caderzone e sorpresa alla guida dell'automobile con patente scaduta di validità.