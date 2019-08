Selva di Val Gardena, incendio nella lavanderia dell'albergo

SELVA DI VALGARDENA. Nella lavanderia di un albergo a cinque stelle a Selva di Val Gardena, il Gran Hotel Alpenroyal, questa mattina poco prima delle ore 7 si è sviluppato un incendio. A prendere fuoco è stato un cesto di asciugamani che erano appena stati lavati e asciugati con l'asciugatrice.

Gli asciugamani erano stati riposti in una cesta ancora molto caldi e hanno preso fuoco per autocombustione. A spiegare la dinamica sono i vigili dei fuoco di Selva di Gardena che insieme ai colleghi di Santa Cristina hanno domato le fiamme. A seguito dell'incendio si è sviluppato molto fumo che ha invaso alcuni locali della lavanderia e il garage. Il fumo era visibile anche attorno all'albergo, ma non è stato necessario evacuare gli ospiti della struttura.

Nel giro di poche ore i vigili del fuoco hanno risolto il problema e arieggiato i locali. I danni sono contenuti.