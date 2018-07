Scippatore in bici: due colpi in due ore

TRENTO. Due scippi nel giro di neppure due ore in città. E in entrambi i casi il malvivente ha agito in sella ad una bicicletta.

Questo quanto avvenuto ieri mattina fra piazzetta Gaismayr e via Giusti e sono in corso indagini da parte della polizia e dei carabinieri. Con l’ipotesi - che al momento è solo una possibilità che deve essere confermata - che a colpire sia stata la stessa persona. Fondamentale per chiarire questo aspetto saranno le riprese delle telecamere che monitorano la città.

Il primo allarme è arrivato alle 8.30 da piazzetta Gaismayr, a pochi passi dalla chiesa di San Pietro. Qui una donna di 69 anni che stava camminando tenendo la borsetta al braccio è stata avvicinata da dietro da un uomo in bicicletta. Che ha allungato la mano, le ha strappato la borsetta ed è scappato via con il suo bottino.

Il secondo allarme quando erano passati pochi minuti dalle 10. Questa volta da via Giusti dove è intervenuta una macchina dei carabinieri della Compagnia di Trento. La vittima della scippo è una donna di 79 anni. Anche lei stava tranquillamente camminando nella zona del cimitero quando ha sentito come una scossa sulla spalla. E ha visto un uomo in bicicletta scappare con la sua borsetta. Non si era neppure resa conto che qualcuno si stava avvicinando a lei, che lo scippo si era già concluso.

In entrambi i casi nessuna conseguenza fisica per le vittime.