Santo Stefano sugli sci: in coda sul Bondone. Bollino nero in A22

TRENTO. In coda, di buon mattino, per sciare sulle piste del monte Bondone. Questo Santo Stefano segna una ripartenza sulle piste della regione. Neve fresca per una stagione che, dopo due anni di scarse precipitazioni, ha ripreso il proprio passo. Lo si vede da quassù, dalla montagna di Trento, il Bondone, con sciatori in biglietteria molto prima della apertura. Lo scatto dei primi sulle piste è delle 8. 57. Michela Defrancesco, Trento Funivie, è in compagnia di due turisti padovani che, per primi, oggi hanno acquistato lo skipass. "Una voglia diversa di sci, rispetto alle passate stagioni. Dal 2 dicembre quasi tutte le piste sono aperte, sabato tocca alle Rocce Rosse. Per dare un'idea: lo scorso anno le Rocce Rosse aprirono il primo di febbraio, l'anno prima il 20".

"Nei prossimi giorni, fino all' Epifania, la montagna di Trento segna il tutto esaurito. Lo scorso anno le presenze sulla montagna di Trento furono 103 mila, da dicembre a marzo, il 5, 58% in più rispetto alla stagione precedente". Elda Verones, direttrice dell' Apt Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi chiude dicendo che " le aspettative sono buone, guardando le richieste. L'offerta è notevole, se pensiamo che il 50% dei posti letto sono quattro stelle con centro benessere". In queste feste, rafforzata la presenza in pista degli stranieri; la parte da leone la fanno, come da tradizione, gli italiani. E se la neve trascina il turismo come non accadeva da tempo, allora si replica: ora in Bondone sta nevicando. Traffico in aumento. Oggi, in A22, giornata da bollino nero.

Turisti padovani in coda alla biglietteria delle piste del Bondone nel primo mattino di Santo Stefano.