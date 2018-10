Svaligiate la Casa della Lana e la sartoria

ROVERETO. Un colpo realizzato con sfacciataggine, sfondando in piena notte due lucernari in una delle piazze maggiori del centro storico.

I titolari delle due attività svaligiate se ne sono accorti al mattino, notando davanti al loro negozio la pattuglia del nucleo radiomobile dei carabinieri.

Alla Casa della Lana, di Luciana Zamperini, che conduce assieme al marito Gianfranco, i malviventi sono entrati forzando la porta basculante che si affaccia su piazza San Carlo e hanno puntato la cassa, prelevando una cifra attorno ai 500 euro.

Evidentemente non paghi, i ladri hanno rischiato qualcosa di più, entrando non solo nel negozio di tessili ma anche dalla vicina sarta, Graziana Campostrini. Qui però non hanno trovato nulla da rubare e se ne sono andati, lasciando comunque dei danni agli infissi.