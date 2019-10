Si perdono sull'Altissimo, 4 persone salvate dal Soccorso alpino

RIVA. Sono stati tratti in salvo i quattro escursionisti che hanno chiesto aiuto al Numero Unico per le Emergenze 112 verso le 18.30 di domenica perché non erano più in grado di trovare la traccia del sentiero numero 8, che dalla cima del Monte Altissimo scende sul versante occidentale.

Il gruppo, composto da quattro persone di nazionalità ceca e un cane, si trovava a una quota di 1.600 metri. Il coordinatore dell'Area operativa Trentino meridionale del Soccorso alpino e speleologico ha chiesto l'intervento dell'elicottero.

Con l'utilizzo dei visori notturni, l'equipaggio ha individuato il gruppo in difficoltà e tramite il verricello ha recuperato a bordo tutti i suoi componenti per riportarli a valle in sicurezza. Per nessuno di loro è stato necessario il ricovero in ospedale.