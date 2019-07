Porfido, sciopero con adesione dell'80%

TRENTO. Oggi assemblea ad Albiano e sciopero dei lavoratori del settore porfido proclamato da Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil del Trentino. Secondo la Cgil l'adesione è stata dell'80%.

Il contratto del comparto lapideo è scaduto il 31 marzo scorso e la trattativa, dopo un paio di incontri, si è arenata, secondo i sindacati, «di fronte all'atteggiamento di chiusura di Confidustria Marmomacchine e Anepla, che vorrebbero imporre una piattaforma che precarizza il settore, non investe in salute e sicurezza in un comparto dove il rischio infortuni e malattie è molto elevato, e dà risposte assolutamente insufficienti sul piano salariale».

Il contratto nazionale riguarda in Trentino poco meno di mille addetti, di cui 700 impiegati nelle cave e nella lavorazione del porfido.