Poker d'assi al Teatro Cristallo di Bolzano: Ron, Mecna, Nesli ed Enrico Ruggeri

BOLZANO. È pronto il nuovo quartetto di concerti che l’Associazione L’Obiettivo organizza al Teatro Cristallo a partire da gennaio, per proseguire nella ricca proposta, graditissima dal pubblico, dei “Racconti di Musica”. Dopo i tre sold-out - di Gino Paoli e Danilo Rea, Gianluca Grignani e Raphael Gualazzi – da gennaio ad aprile saliranno sul palco di via Dalmazia 30 a Bolzano Ron in un concerto-omaggio a Lucio Dalla, due rapper Mecna e Nesli ed infine Enrico Ruggeri in versione acustica.

L’Associazione L’Obiettivo, reduce dai successi della prima parte della rassegna “Racconti di Musica” al Teatro Cristallo, offre al suo pubblico quattro nuove date, da gennaio fino alla primavera 2019. Inaugurerà la II parte della stagione musicale, martedì 22 gennaio alle 21, Ron con il suo “Ron.Lucio! a teatro”, un concerto-omaggio a Lucio Dalla (biglietti: 30 euro intero / 25 euro ridotto con Cristallo Card). Il concerto è l'occasione per celebrare, a poco più di sei anni dalla scomparsa, il talento di uno dei maggiori fenomeni musicali dell'Italia contemporanea, capace di farsi ricordare per sempre dai fan e dal panorama musicale e artistico del nostro Paese. Oltre al brano "Almeno pensami" presentato a Sanremo 2018, Ron propone molti successi intramontabili di Dalla - tra cui “Tu non mi basti mai", "Canzone" e "Attenti al lupo”, “Anima”, “Anna e Marco”, “Futura”, “Henna” e altri celebri brani del cantante bolognese, rivisti e riarrangiati con sonorità vicine al mondo Ron, senza per questo snaturare l’originale bellezza. Ron ripercorre i mille volti della carriera di Lucio Dalla, svelando aneddoti e storie inconsuete legate alla vita del cantautore in uno spettacolo ricco di emozioni.

Dopo i sold-out di Milano, Bologna e Napoli arriva anche a Bolzano Mecna, dove il rapper pugliese presenterà dal vivo il suo nuovo album "Blue Karaoke", uscito a Giugno per Universal Music, ma anche i classici estratti dai suoi dischi precedenti come "Laska", "Lungomare Paranoia" e "Disco Inverno". L’appuntamento è per martedì 26 febbraio alle 21 sempre al Teatro Cristallo. In “Blue Karaoke” Mecna parla di amore, come in tutti i suoi dischi precedenti, catturato in tutte le sue sfaccettature con immediatezza e confidenzialità, diventati ormai un tratto riconoscibile della sua scrittura. Il disco è una raccolta di canzoni che si sviluppano su melodie semplici e lineari, come succede per i brani immortali, a cui l'artista ha cucito addosso sonorità ricercate, aprendosi a territori elettronici inesplorati per sperimentare nuove forme di scrittura e struttura.

Nesli invece salirà sul palco del Cristallo il 26 marzo alle 21, per presentare il suo nuovo album, “Vengo in pace”, un disco che contiene tredici brani inediti e quattro skit del rapper-cantautore. (Biglietti: 18 euro intero / 14 euro ridotto con Cristallo Card).

A chiudere il quartetto e la stagione musicale 2018/19 dell’Associazione L’Obiettivo per quanto riguarda i “Racconti di Musica” al Teatro Cristallo sarà Enrico Ruggeri il 9 aprile. Il cantante, a proposito di questa data del suo tour, ha dichiarato: "Ogni tanto è bello suonare le mie canzoni in un’altra versione, togliere la robusta armatura elettrica e assaporare l’intensità delle parole avvolte in suoni più “classici”. Per farlo c’è bisogno di tre cose: musicisti molto preparati, un bel teatro e organizzatori preparati e sensibili. A Bolzano ci sarà una bella concomitanza di queste tre componenti.” (Biglietti: 28 euro intero / 23 euro ridotto con Cristallo Card).

Per chi fosse già stato abbonato alla prima parte dei “Racconti di Musica” sono previste 3 giornate per rinnovare il proprio abbonamento e confermare (o scegliere posti nuovi), da martedì 8 a giovedì 10 gennaio 2019 negli orari di cassa. Sempre dall’8 gennaio sarà possibile acquistare nuovi abbonamenti o singoli biglietti. Per chi volesse, i biglietti per i concerti sono già disponibili online all’indirizzo www.teatrocristallo.it (acquisto solo con carta di credito).

Si ricorda che la cassa e gli uffici del Teatro Cristallo saranno chiusi per le vacanze natalizie dal 21 dicembre al 6 gennaio.