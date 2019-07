Operaio investito mentre lavora in A22, è grave

TRENTO. Un operaio che stava lavorando in un cantiere lungo l'autostrada A22 del Brennero è stato investito da un mezzo ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa Chiara di Trento in codice rosso.

L'incidente, che si è verificato poco prima delle 8 in direzione sud, all'altezza del casello di Rovereto nord, ha provocato code e rallentamenti. Sul posto i soccorsi e le forze dell'ordine, che stanno verificando l'esatta dinamica dell'incidente.