"Olimpiadi 2026, nel brand il nome Milano-Cortina". Forse più spazio per Trentino e Alto Adige

MILANO. "Sono d’accordo con il sindaco di Cortina: certamente nel brand il nome sarà Milano-Cortina 2026, lui mi ha confermato che non c’è nessun problema". Lo annuncia il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo su Rtl 102.5 sul tema della candidatura italiana a ospitare le Olimpiadi invernali del 2026.

"Oggi - spiega Sala - è la data ultima per confrontarsi con il Cio e per dire che ci siamo. Il Cio chiede che qualcuno garantisca che i fondi ci siano. Se non lo fa il Governo, lo fanno le due regioni" ha detto Sala, ricordando che "il Pil di Lombardia e Veneto è più alto di quello svedese e di quello austriaco".

Oggi alla sede del Cio a Losanna, racconta Sala, saranno presenti gli assessori allo Sport di Milano e Cortina.

In attesa di capire se Torino tornerà della partita dopo lo strappo di ieri, si potrebbero aprire nuovi spazi, in termini di ospitalità di eventi, anche per il Trentino e l'Alto Adige, a fianco di Cortina.