Controlli in val di Non e in val di Sole: sette patenti ritirate

TRENTO. Controlli di ferragosto condotti nelle valli del Noce dai carabinieri della Compagnia di Cles hanno portato a 5 ritiri di patente ad automobilisti per guida in stato di ebbrezza. Gli indici di alcolemia più elevati, di 1,70 ed 1,44 g/litro, li hanno fatti segnare due camperisti che viaggiavano in val di Non con le loro famiglie.

Controlli sono stati effettuati anche in diverse feste e sagre di paese, con il supporto di unità cinofile della Guardia di Finanza. In tutto sono stati sequestrati circa 35 grammi di marijuana.

Altri 25 grammi sono stati sequestrati nella stanza di minorenne della val di Non che è stato denunciato. Altra marijuana è stata sequestrata, in diverse modiche quantità, a sei ventenni e ad un diciassettenne, che sono stati segnalati per uso personale. A due di loro, sorpresi alla guida di un'auto, è stata ritirata la patente.