Nevica in A22 sul tratto Vipiteno-Brennero

BOLZANO. Attenzione per chi viaggia sull'autostrada del Brennero: tra Vipiteno ed il Brennero nevica, le corsie per ora sono solo bagnate.

Sulla situazione neve in Alto Adige ecco il punto di Dieter Peterlin, del servizio Meteo della Provincia di Bolzano: "Dal primo dicembre ad oggi, in Valle Aurina sono già caduti 3,5 metri di neve, di cui solo nelle ultime due settimane 2,5. Dalla notte scorsa nevica di nuovo sulla cresta di confine. E continuerà fino a martedì senza lunghe interruzioni. Ci si aspetta da 50 a 70 cm di neve fresca. Questa volta, però, le nevicate non si limititeranno alla cresta di confine, ma con il forte vento del Nord, si verificheranno precipitazioni in Val Pusteria e sulle Dolomiti".