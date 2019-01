Montagna, la Sat propone 135 escursioni nel 2019

TRENTO. Si alza il sipario in questi giorni sulla stagione 2019 della sezione di Trento della Società degli Alpinisti Tridentini (Sat). Il sodalizio cittadino consolida la propria consuetudine nel rappresentare un punto di riferimento per le attività alpinistiche ed escursionistiche, offrendo propri 2.600 soci 135 diverse proposte.

Sono in calendario 57 escursioni domenicali, di cui 18 scialpinistiche (alcune delle quali adatte anche per le ciaspole), 41 le escursioni «del mercoledì», 3 trekking escursionistici di 8 giorni ciascuno (Creta, Etna, Cilento), 1 trekking alpinistico di 7 giorni (Alpi orobie), 2 weekend «lunghi» di arrampicata (Abruzzo e Sicilia), 1 ski tour, ma anche un corso di bouldering, due corsi di arrampicata (uno primaverile e uno autunnale), due uscite di scialpinismo con guida alpina, due uscite di alpinismo con guida alpina.

Per i più piccoli sono in programma 6 uscite di alpinismo giovanile (escursioni sulla neve, arrampicata, canyoning) e un minicorso di arrampicata per bambini accompagnati dai genitori.

Completano il quadro 8 appuntamenti culturali (racconti d viaggio, proiezioni di film, documentari) e 8 incontri con gli esperti (sicurezza e medicina in montagna, tematiche ambientali ecc.).