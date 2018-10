Maria Elena Boschi sulla copertina di Maxim - Il video del backstage

BOLZANO. La deputata Pd eletta a Bolzano Maria Elena Boschi, ex sottosegretaria alla presidenza del Consiglio nel governo Gentiloni ed ex ministro per i Rapporti con il Parlamento nell'esecutivo Renzi, è sulla copertina del nuovo numero del bimestrale Maxim, in edicola da oggi, 4 ottobre.

L'esponente del Pd si presenta vestita casual in jeans e maglietta a righe. Nel servizio una serie di foto firmate da Oliviero Toscani. Il titolo: "Il meglio deve ancora venire".

Claudio Trionfera, direttore di Maxim, racconta che quando le è stato proposto il servizio, Boschi ha accettato subito: "Non ha posto dei limiti, abbiamo lasciato la scelta all'inventiva di Oliviero Toscani e alla disponibilità dell'ex ministro: entrambe si sono conciliate molto bene".

Il servizio fotografico è stato confezionato nella casa di famiglia Boschi, a Laterina

Il backstage di Maria Elena Boschi per Maxim: