Maltempo a Bolzano, Caramaschi fa il punto della situazione: nove gli alberi del Comune caduti

BOLZANO. Sono nove gli alberi del Comune caduti durante la tempesta che ha infuriato ieri pomeriggio a Bolzano. Numerose altre piante sono cadute nei giardini privati. Lo ha detto il sindaco di Bolzano, Renzo Caramaschi, che insieme ai tecnici del Comune in una conferenza stampa ha fatto il punto della situazione.

Il vicesindaco Luis Walcher, invenuto lui stesso a fianco dei vigili del fuoco, sia per liberare i locali invasi dall'acqua all'ospedale di Bolzano, sia per coordinare altri interventi, ha detto, che sono stati complessivamente 200 gli interventi compiuti dalla protezione civile con 100 vigili del fuoco in azione.

Walcher si è rammaricato del fatto che la grandine abbia colpito in un raggio di azione di 5 km, distruggendo tutto e che pertanto «quest'anno non ci sarà il Lagrein di Gries».

Paolo Abram della giardineria del Comune si è detto «moderatamente soddisfatto, perchè gli alberi monumentali non hanno subito danni e perché poteva andare molto peggio ai 12.000 alberi della città.»