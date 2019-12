La Villa, motoslitta finisce contro un cavo d'acciaio: tre feriti

LA VILLA. Poteva avere conseguenze drammatiche l'incidente che oggi ha visto vittime tre persone a bordo di una motoslitta finita contro un cavo d’acciaio teso lungo il pendio di una pista di sci sulla Gardenaccia, a La Villa.

È successo intorno alle 14 ed evidentemente l’uomo alla guida dello motoslitta non si aspettava e non ha visto il cavo o, avvistatolo, non ha fatto in tempo a cambiare la direzione, a svoltare in un punto privo di ostacoli.

L’impatto è stato forte, ma fortunatamente non ha provocato ferite serie al guidatore della motoslitta e ai due passeggeri, una donna altoatesina di 46 anni e un turista italiano 35enne, portati dall’elicottero d’emergenza Pelikan 2 all’ospedale di Bressanone.