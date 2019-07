La cancelliera Angela Merkel in vacanza a Solda

BOLZANO. La cancelliera come anche il presidente tedesco attualmente si trovano in Alto Adige per un periodo di riposo.

Dopo un'anno di pausa Angela Merkel è infatti tornata a Solda, la sua tradizionale meta estiva. Da molti anni Merkel e suo marito Joachim Sauer, dopo l'inaugurazione del festival wagneriano a Bayreuth, si recano nella località turistica ai piedi dell'Ortles per vacanze all'insegna delle camminate in montagna e della riservatezza. Merkel è atterrata nel primo pomeriggio all'aeroporto di Innsbruck per poi proseguire il viaggio in macchina.

Anche il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier in questi giorni si trova in Alto Adige. E', infatti, un habitué del Renon, sopra Bolzano.