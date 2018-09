Ischia Podetti, la discarica più grande del Trentino in mani venete

TRENTO. La gestione della discarica di Ischia Podetti - l’impianto per lo smaltimento di rifiuti più grande del Trentino - è stata assegnata a una cordata di aziende venete e friulane che hanno battuto sul filo di lana Dolomiti Ambiente.

Nei giorni scorsi l’agenzia per gli appalti della Provincia ha pubblicato l’avviso di aggiudicazione, ma in realtà il passaggio di consegne era già avvenuto nel corso dell’estate.

Nessuna ripercussione sul fronte occupazionale - fanno sapere in Provincia - dato che i dipendenti sono rimasti in servizio con il nuovo gestore. Ma per Dolomiti Ambiente, società del gruppo Dolomiti Energia, che si occupa della gestione dei rifiuti a Trento e Rovereto si tratta di un brutto colpo: si trattava infatti di un appalto da 10 milioni di euro in 9 anni (che sono diventati 8,6 in seguito ai ribassi presentati nel corso della gara d’appalto) con la sfida di ricavare energia dai biogas che l’impianto, utilizzato ormai da circa quarant’anni, emette in atmosfera. Non solo: per l’azienda trentina c’è anche lo smacco di dover abbandonare l’impianto che aveva gestito per anni.