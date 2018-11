Influenza, in provincia di Trento superata la soglia epidemica nazionale

TRENTO. Pubblicato l’ultimo aggiornamento dell’Iss che segnala una crescita della diffusione dei casi di influenza, seppur si sia ancora lontani dal picco; in ogni caso in Piemonte, Liguria, Lombardia, provincia di Trento, Toscana, Abruzzo e Sicilia si è già superata la soglia epidemica nazionale.

In Italia, nella 47a settimana del 2018, il livello di incidenza totale è pari a 2,28 casi per mille assistiti, sotto la soglia che determina l’inizio del periodo epidemico. Nella fascia di età 0-4 anni l’incidenza è pari a 4,78 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 2,12 nella fascia 15-64 anni a 2,50 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,26 casi per mille assistiti.

Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 138.000, per un totale, dall’inizio della sorveglianza, di circa 505.000 casi.