Incidente stradale a Cadine, traffico bloccato verso Trento

TRENTO. Come se non bastassero i disagi causati dalla pioggia e l'allerta legata a fiumi e corsi d'acqua, a creare ulteriori problematiche alla viabilità, nella mattinata di oggi, lunedì 29 ottobre, ci ha pensato un incidente stradale verificatosi all'altezza di Cadine, sulla strada del Bus de Vela, in direzione Trento.

Traffico di fatto bloccato in direzione della città.