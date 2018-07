In bici al lavoro, verso quota 2 mila gli iscritti a "Trentino Pedala"

TRENTO. Ad oggi sono 1.935 gli iscritti a 'Trentino pedalà, iniziativa promossa dall'assessorato alle infrastrutture e all'ambiente della Provincia autonoma di Trento che ha l'obiettivo di incentivare tutti i trentini ad utilizzare la bicicletta per gli spostamenti quotidiani.

Sono stati percorsi complessivamente 651.939 chilometri, con 63.130 chilogrammi di anidride carbonica risparmiati e 154.095 euro non spesi in carburante.

Al concorso hanno aderito 165 organizzatori locali di cui 70 datori di lavoro, 48 Comuni, 36 associazioni e 11 tra scuole e università. Gli iscritti che entro il 16 settembre 2018 avranno pedalato almeno per 100 chilometri potranno partecipare all'estrazione di 25 premi.

In palio vi sono una bici elettrica, una bicicletta pieghevole, buoni per viaggi, diversi equipaggiamenti per la bicicletta, borse per la bici e libri. Iscrizioni sul sito www.trentinopedala.tn.it.