Il Trentino nelle fotografie dei fratelli Pedrotti

TRENTO. Aperta a palazzo Trentini, a Trento, una mostra dedicata alle fotografie dei fratelli Pedrotti voluta dalla presidenza del Consiglio provinciale.

Per tre generazioni, Enrico (1905-1965), Mario (1906-1995), Silvio (1909-1999) e Aldo (1914-1999) Pedrotti, hanno raccontato e fissato con i loro scatti il Novecento di Trento e Bolzano.

«Immersi nel Trentino di quegli anni - ha detto all'inaugurazione il presidente del Consiglio provinciale Bruno Dorigatti - per i fratelli Pedrotti la scoperta della bellezza diventa un fatto naturale, mai ricercato. Quei ragazzi iniziano a cantare per il gusto di farlo, cantano per il piacere di una musica non figlia dell'accademia, per trovare e ritrovare amicizie e sensibilità simili, fino a costruire quel 'Conservatorio delle Alpì che è il coro della Sat».

La mostra è curata da Valentina Cramerotti e Federico Pedrotti, fotografo erede della dinastia.