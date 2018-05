Il Trentino nel progetto europeo "Prepair"

TRENTO. Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Provincia autonoma di Trento: sono i partner del progetto europeo 'Prepair' che, in via sperimentale fino al 2023, adotteranno le stesse modalità di monitoraggio delle azioni per la qualità dell'aria.

Questo protocollo comune, attraverso un applicativo web, valuterà anche le 427 misure già pianificate dalle Regioni tramite i propri Piani per la qualità dell'aria. La Provincia di Trento segue tale attività tramite l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (Appa), che ha inserito nel protocollo di monitoraggio comune le misure del Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria recentemente adottato in via preliminare.