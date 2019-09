I Carabinieri di Trento eseguono tre mandati d'arresto

TRENTO. Nei scorsi giorni i Carabinieri della Compagnia di Trento hanno effettuano tre arresti in esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Nello specifico, a Trento, il personale della Sezione Radiomobile ha tratto in arresto: A.M. 25enne polacco. L'uomo, che si trovava sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, al termine delle formalità per il caso, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Trento, a seguito di ripetute evasioni.

Nel corso del controllo di M.A. 33enne tunisino, i Carabinieri hanno accertato che a suo carico pendeva un ordine di esecuzione di carcerazione emesso dall'Ufficio esecuzioni penali della Procura della Repubblica di Rovereto, a seguito di una condanna di tre anni e sei mesi di reclusione per reati a vario titolo. Anche in questo caso l'arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Trento.

A Vigo Cavedine, i militari della Stazione di Madruzzo hanno tradotto presso la Casa Circondariale di Trento, M.M. 45enne trentino, perché trasgrediva alle prescrizioni della misura alternativa dell'affidamento ai servizi sociali a cui si trovava sottoposto.