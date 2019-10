Tione, investe anziana nel parcheggio del supermercato e fugge, bloccata dai vigili

TIONE. Ha investito un'anziana ma è fuggita, venendo localizzata dagli agenti della polizia locale poco dopo. E' successo ieri nel parcheggio del supermercato Lidl di Tione.

La donna, residente a Tione e di mezza età, stava manovrando la Mini per uscire dal parcheggio interrato, lungo Via Circonvallazione a Tione, quando ha urtato un'altra signora di Castel Condino, che assieme al marito stava per raggiungere la sua auto con il carico della spesa.

Erano circa le 14.30. La donna investita è finita rovinosamente a terra senza rialzarsi. Ma la conducente anziché fermarsi e soccorrere l'investita si è allontanata, lasciando però dietro di sé alcuni pezzi di paraurti.

La ferita è stata trasferita al vicino ospedale di Tione: le sue condizioni non sembrano essere gravi.

Nel frattempo gli agenti del corpo di polizia locale – aiutati da alcune testimonianze – sono riusciti ad individuare la conducente della Mini e a fermarla. Quest'ultima ha ammesso le proprie responsabilità dicendo di essere stata colta dal panico e aggiungendo che più tardi si sarebbe presentata alle forze dell'ordine. Sarà denunciata per omissione di soccorso.