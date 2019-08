Fortezza, si butta nell'Isarco per sfuggire ai Carabinieri e muore

BOLZANO. Tragedia nella notte a Fortezza, dove un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, ha perso la vita gettandosi nelle acque dell'Isarco.

Il tutto è nato poco dopo la mezzanotte, quando i Carabinieri lo hanno sorpreso durante un tentativo di furto in un negozio.

L'uomo, per fuggire ai militari, ha tentato di attraversare il fiume Isarco, ma la corrente lo ha trascinato via.

Gli stessi Carabinieri hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono così intervenute diverse squadre di soccorso dei vigili del fuoco della zona.

Dopo un paio di ore l'uomo è stato individuato nel lago di Fortezza. Inutile l'immediato trasferimento all'ospedale di Innsbruck, dove è morto.