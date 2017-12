Francesco Facchinetti "marito dell'anno"

CANAZEI. C'erano le signore di "Temptation Island" (tutte ufficiosamente single, dunque pericolosissime), c'era il fascino ruspante di Mercedesz Henger e lo sguardo da lolita della modella Virginia Spimi, ma a Canazei durante un weekend di musica e relax, Francesco Facchinetti ha avuto occhi solo per lei, la bella moglie Wilma Helena Faissol, "l'unica - bisbigliano dall'entourage di Dj Francesco - in grado di tenergli testa".

E così, malgrado il dispiegamento di paparazzi, Facchinetti junior, ospite per un fine settimana di Ale Piva per la Union Hotel della Val di Fassa, non ha mai "sgarrato" di una virgola, intrattenendosi al massimo con Elena Morali, bionda mozzafiato ma innamoratissima compagna di vita dell'amico Scintilla.

Per il resto, la sua energia l'ha incanalata nella consolle della discoteca Hexen Club di Canazei dove, in tandem con il dj resident Simon, ha intrattenuto il pubblico con la rituale verve. Ma, allo scoccare della mezzanotte, quando i fumi dell'alcol cominciavano a pervadere il privé, Dj Francesco - come una Cenerentola transgender - ha salutato la compagnia ed è salito in camera dalla moglie Wilma. Marito irreprensibile. Per gli amici "semplicemente irriconoscibile".