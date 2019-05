Evade dai domiciliari per incontrare una donna conosciuta in chat, "pizzicato" dai carabinieri

BOLZANO. I Carabinieri hanno sorpreso un 47enne di Bressanone, che si sarebbe dovuto trovare agli arresti domiciliari presso la sua abitiazione di Lazfons, in un locale di Chiusa in compagnia di una donna.

Gli accertamenti hanno permesso di verificare come l'uomo avesse da poco conosciuto quella signora in chat e fosse andato ad incontrarla per quello che, di fatto, rappresentava il loro primo appuntamento.

Per l'uomo è scattata la denuncia per evasione.