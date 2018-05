Dà fuoco alla casa di accoglienza profughi di Lasino: due intossicati

TRENTO. Allarme incendio nella notte, attorno alle 2, a Lasino, nella Valle dei Laghi.

Secondo quanto appreso, un uomo del posto, il 26enne S.F., originario di Madruzzo, utilizzando del liquido infiammabile, ha dato fuoco ad una casa di accoglienza per profughi in centro paese.

All'interno dell'abitazione si trovavano due cittadini stranieri, i quali in precedenza avevano avuto un diverbio con il 26enne, che sono stati trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Vallelaghi, che hanno fermato l'autore del gesto, ed i vigili del fuoco di Lasino.