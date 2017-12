Capodanno in Alto Adige

TRENTO. Come ogni anno si rinnova l’appuntamento con la notte più lunga dell’anno quella che traghetta nel nuovo anno di questo Capodanno 2017. Piccola guida per la notte più lunga dell'anno.

Bolzano. Come da tradizione nel pomeriggio si tiene la tradizionale Boclassic corsa benaugurale a categoria con partenza ed arrivo in Piazza Walther. In serata la festa prevede musica live in piazzaPiazza del Tribunale.Si inizia alle ore 20 con la musica anni 60 con i Dedy Cemm che propongono un viaggio sonoro dai Beatles ai Rolling Stones passando dalla musica beat alle cover dalle hit anglosassoni e i pantaloni a zampa di elefante. Ore 23 si entra nel vivo dello show con The Relight Orchestra live dj set, electric violin & laser arp show progetto dance italiano dei produttori Robert Eno e Mark Lanzetta. A corollario la live disco music dei The Giggers e animazione con Miss Marika e Acrobatic Show. Musica live anche al Forst Season che abbina un menù a 5 portate alla musica selezionata di dj Alex Stan.

Merano. La festa del Capodanno è in Piazza Terme. Si inizia alle 14 con il concerto pop rock dei Moe’s Garage che tengono banco fino alle 18 per poi riprendere alle 22 con il Party di San Silvestro a cura di Dj Fill che traghetterà nel 2018 in musica fino alle 2 di notte. Sempre a Merano doppio Capodanno allo Sketch Clublounge con musica chillout al ristorante con cenone e dj set con Alex S ed easy gala allo Sketch dove la festa prosegue anche dopo la mezzanotte.

Bressanone. La Piazza del Duomo si trasforma in discoteca con le selezioni di dj Enzo Morgan e a mezzanotte naso all’in su per il grandioso spettacolo di fuochi d’artificio.

Laives. Grande festa in piazza con il concerto dei Dirotta su Cuba ore 23 in tour promozionale del loro ultimo album “Studio Sessions vol1”.

Lana. In piazza Municipio, ore 10. Musica dal vivo con Excess fino alle 14 e poi Vinorosso fino alle 18 e in attesa della mezzanotte selezioni di dj Ralph Cieli. Punto ristoro e bar e a mezzanotte fuochi d’artificio.

Chiusa. In Centro storico, ore 20. Da piazza Tinne a piazza Mercato il centro storico si trasforma in una lunga pista da ballo con la musica rock’n’roll degli anni 70, classici degli anni 80, la techno degli anni 90 e la musica elettronica conteporanea.

Vipiteno. Capodanno in piazza Municipio, ore 18. Stand gastronomici e musica con i dj per la serata di San Silvestro.

Ortisei. "New year's eve party "in Zona pedonale, ore 19. Festa di Capodanno con spettacolo pirotecnico di mezzanotte preceduto da musica live con i Madax e selezioni di dj Ondy.

Badia. Capodanno in piazza, in centro Paese S Casciano, ore 22.30. Festa di fine anno con musica live a cura del gruppo 90zone o ìn stage fino alle ore 1.

Valdaora: Silvester 2018 inGassl Stazione a Valle, ore 20-5.

Nova Ponente: Silvesterparty in platzl & Tipi, San Nicolò d’Egna, ore 21

Silandro: Silvester Galakonzert inKulturhaus, ore 20.30.

Brunico. Welcome 2018 inPiazza Municipio, ore 20.

Braies. Capodanno a Braies in Piazza di Braies, ore 20.30.

Campo Tures.Silvester Party in Spelkboden, ore 20.

Egna: Concerto rock inPapa Joe’s, ore 19. Concerto rock con la band The Killbilly’s live.

Passo Mendola. Concerto di Capodanno al Ristorante Paradiso, Ruffre, ore 20. Concerto di Capodanno e cenone con il rock scatenato dei The Rockin Factory.