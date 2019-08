Bressanone, 4 chili di droga sequestrati ed altrettanti corrieri in manette

BOLZANO. I Finanzieri della Compagnia di Bressanone hanno proceduto, presso la stazione ferroviaria di Brennero, al fermo e al controllo di quattro cittadini nigeriani appena scesi da un treno proveniente dall’Austria, i quali, fin da subito, hanno insospettito i militari per il loro atteggiamento eccessivamente nervoso e per le dichiarazioni contraddittorie e poco verosimili sulla natura, tempistiche e itinerario del viaggio.

Sulla base degli elementi e delle informazioni raccolte, che fornivano sufficienti indizi per pensare che i quattro soggetti potessero essere coinvolti in qualche traffico illecito, gli stessi venivano, dapprima, accuratamente perquisiti e poi, sulla scorta delle precedenti esperienze operative, condotti al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Bressanone per essere sottoposti a specifici esami strumentali.

L’intuizione dei militari veniva confermata dagli esami clinici, che consentivano di appurare come le quattro persone avessero ingerito complessivamente 343 ovuli contenenti circa 4 chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina.

I quattro soggetti sono stati arrestati per traffico di sostanze stupefacenti e portati nel carcere di Bolzano; nel corso dell’operazione, sono stati sequestrati, oltre alla droga, anche 8 cellulari e 1.410 euro in contanti. Una volta immessa sul “mercato”, opportunamente tagliata, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare oltre 600.000 euro.