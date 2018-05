Brennero, Trento-Malè e Valsugana: è stato un attentato alla sicurezza

TRENTO. Non ci sono ancora rivendicazioni in merito ai sabotaggi avvenuti questa mattina - 11 maggio - sulle linee ferroviarie del Brennero, Trento-Malè e Valsugana, ma gli episodi rientrano tra gli "attentati alla sicurezza dei trasporti".

Particolarmente delicata la situazione sulla linea del Brennero, in una giornata in cui i treni sarebbero comunque stati presi d'assalto per via dell'Adunata degli alpini.

La manomissione alle apparecchiature di monitoraggio della distanza tra i convogli ha provocato una serie di disagi a catena, tanto che da questa mattina sono già 28 i treni soppressi tra Bolzano e Verona.