Bolzano, diciottenne denunciato per rapina

BOLZANO. I carabinieri di Bolzano hanno denunciato un giovane di 18 anni per una rapina impropria commessa ai primi di dicembre in un esercizio pubblico nella zona via Torino.

Verso l'orario di chiusura il 18enne era entrato nel negozio in compagnia di un ragazzo più giovane, poi segnalato al tribunale dei minori, attardandosi in mezzo agli scaffali in modo da nascondere sotto la giacca a vento diversi capi di vestiario ed oggetti.

Il titolare, insospettito dall'atteggiamento dei due, e da alcuni movimenti notati dalle telecamere di videosorveglianza, si era avvicinato ma il 18enne era riuscito a scappare scaraventando a terra l'uomo per poi far perdere le proprie tracce una volta uscito dal negozio. Il giovane è stato però identificato e, al termine delle indagini, denunciato.