Minore picchiato durante un diverbio politico

ARCO. C’è il pesante sospetto di un movente politico alla base di un’aggressione ai danni di un diciassettenne avvenuta sabato scorso durante una festa al centro giovani Cantiere 26 di Prabi.

La vicenda, secondo la ricostruzione ai famigliari fatta dalla vittima (non ancora formalizzata in una denuncia) è iniziata quando il diciassettenne ha incrociato nel corso della serata un coetaneo con il quale poche settimane fa ha avuto una discussione sul proprio profilo Facebook in merito a CasaPound.

I due hanno continuato a litigare anche all’esterno del Cantiere 26 ed è in questo momento che - secondo la ricostruzione della vittima - è intervenuto all’improvviso un ventenne, noto attivista di CasaPound ed esperto di arti marziali: il minorenne ha raccontato di aver prima ricevuto due ceffoni e successivamente due pugni, tanto violenti da fargli uscire sangue dal naso e da farlo cadere pesantemente a terra.

Lunedì mattina il giovane è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Arco, dove i medici gli hanno diagnosticato traumi guaribili in una decina di giorni.