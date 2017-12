Arco, i ladri rubano a casa della morta

ARCO. Emergenza furti in casa nella zona di Arco. Ad essere colpite, questa volta, sono state alcune palazzine in via San Sisto e via Mantova. Preso di mira anche un appartamento la cui proprietaria era da poco deceduta. I familiari si trovavano in chiesa per il rosario. I furti si sono verificati all’imbrunire.

Di sette tentativi di furto poco meno della metà è andato a buon fine, con una refurtiva quindi modesta sul piano economico. "Non è tanto il valore economico - racconta uno dei residenti della zona - quanto la paura e lo stato di insicurezza che questi fatti infondono".