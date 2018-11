Ancora una cassaforte tagliata in due: colpo da 15mila Euro ad Appiano

BOLZANO. Torna a colpire nella zona dell’Oltradige e della Bassa Atesina la banda della flex. Dopo aver derubato un’ottantenne ad Ora questa volta è toccato a San Paolo, frazione di Appiano.

I ladri hanno segato letteralmente in due la cassaforte, rompendo i pistoni e facendo anche parecchio rumore. Ma ciononostante dai vicini, sebbene non fosse notte fonda, non sono arrivate segnalazioni di alcun tipo alle forze dell’ordine, proprio come ad Ora alcune settimane fa. In quel caso il colpo venne scoperto addirittura il giorno dopo.

La banda, sicuramente di professionisti, ha preso di mira una casa di via Santa Giustina, un tratto di strada che parte dalla fontana al centro della frazione - a pochi metri dal «Duomo di campagna» - e sale. A destra ci sono negozi ma anche la casa di riposo e il consultorio mentre dopo alcune curve si incontra anche l’Hotel Justina Hof.

Di sicuro ci sono parecchie analogie con il colpo messo a segno in Bassa Atesina e ciò fa pensare che in giro ci sia una banda specializzata in questo genere di incursioni. Gli inquirenti ritengono si possa trattare di malviventi professionisti che in passato hanno colpito in altre province del Nord Est, dal Veneto al Friuli.