A22, camion a fuoco, carreggiata sud chiusa tra il Brennero e Vipiteno

VIPITENO. Camion in fiamme stamane sulla carreggiata sud dell'A22 nei pressi di Vipiteno. L'incidente ha costretto Autobrennero a chiudere l'autostrada nel tratto tra il Brennero e Vipiteno in direzione Bolzano.

Il rogo si è sviluppato attorno alle 10 all'incirca all'alttezza della funivia Monte Cavallo. Tre i corpi di vigili del fuoco in azione. Ancora non chiare le cause dell'incendio. Il conducente non è rimasto ferito. Si è comunque formata una coda di sei chilometri.