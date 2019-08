A22, al via il controesodo, code e rallentamenti in entrambe le direzioni

TRENTO. Come previsto, anche in questo fine settimana il traffico è critico lungo l'Autostrada del Brennero. Dalle prime ore della mattina si segnalano code e rallentamenti in direzione nord tra Nogarole Rocca e Trento Sud e in direzione sud tra Bolzano Nord e Trento Sud.

Stessa situazione lungo le statali che attraversano le località turistiche di montagna. L'A22 prevede anche per domani una giornata da bollino nero in entrambe le direzioni.