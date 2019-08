Tesino Lagorai Cross Country firmata Carnielli e Sesenna 

CINTE TESINO. È andata di scena venerdì 10 agosto la seconda edizione della Tesino Lagorai Cross Country ideata da Mirco Mezzanotte e Sunil Pellanda in collaborazione con il Team Sella Bike presieduto da Ingrid Tezzele in stretta sinergia con l’amministrazione comunale di Cinte Tesino, che per il secondo anno ha ospitato a braccia aperte questa manifestazione sportiva sul proprio territorio. Successo di partecipanti, giunti da tutto il Trentino, dal Veneto e dal Friuli nel piccolo comune della Conca che conta poco più di 354 abitanti, per questo evento sportivo riservato alle “ruote grasse” che si snodava ancora una volta lungo le vie del paese tra passaggi suggestivi e portici caratteristici lastricati. Un percorso apprezzato da tutti i partecipanti e dal pubblico e disegnato dal “camoscio del Tesino” Mirco Mezzanotte.



Per la cronaca la vittoria assoluta è andata a Davide Carnielli portacolori del Team Bsr di Meano che ha percorso i 40 minuti in testa fin dalle prime tornate. Alle sue spalle Tommaso Caldonazzi del New Tam ed a seguire Jonasz Stelmaszyk, atleta polacco del Team Skt 7.8. In campo femminile il successo è andato a Federica Sesenna del Team Lugagnano Of Road che ha preceduto la vincitrice dello scorso anno Alessandra Sassano del Team Sella Bike, terza posizione per Barbara Bertoldi della Dragon Bike Strigno.



Numeri in crescita in questa seconda edizione che era valida anche per il Campionato Italiano Interforze Acsi, nel quale a conquistare il tiolo tricolore sono stati nella categoria Gentleman 1 Roberto Possamai del Team Pissei, nella categoria Veterani 2 Marco Trisotto (Team Sella Bike) ed infine nella categoria Gentleman 2 Paolo Sadler (Team Sella Bike). La classifica per società ha visto trionfare il Team Sella Bike con 60 punti seguiti dalla Carina Brao Caffe (36 punti) ed in terza posizione il Team Bsr (29 punti).



Gran lavoro da parte dei numerosi volontari che hanno predisposto il percorso e tutti servizi correlati in modo impeccabile dimostrando ancora una volta il grande impegno che ancora oggi contraddistingue la Conca del Tesino con il Corpo dei Vigili del Fuoco di Cinte insieme alla Pro Loco locale che hanno offerto la cena a tutti i partecipanti ed accompagnatori.



Non sono mancati anche quest’anno gli “scatti” del Circolo Fotografico Cerbaro di Borgo Valsugana che con i suoi fotografi lungo il percorso ha immortalato tutti i concorrenti dal primo all’ultimo.



La Tesino Lagorai Cross Country alla sua seconda edizione si conferma quindi una manifestazione pronta a crescere con gli anni, rinverdendo i fasti della “vecchia” Tesino Bike.