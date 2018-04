Lunelli e Morelli sesti di classe al Rally della Romagna

TRENTO. I primi tra i piloti della Pintarally Motorsport ad entrare nel vivo delle competizioni nella regolarità sport, all’8° LessiniaSport, sono stati Maurizio Morocutti con il figlio Manuel sul sedile destro. Il via con le prime due speciali in notturna già nella giornata di sabato, concluse regolarmente a bordo della loro Fiat 124 Abarth. Purtroppo la fortuna non è stata altrettanto benevola alla domenica quando, per noie meccaniche, Maurizio Morocutti ha preferito desistere a due prove dal termine. Si rifaranno sicuramente alla prossima gara.

Nel campionato European Series GT4 la gara 1 è tutta in rimonta invece per l’equipaggio di Giuseppe Ghezzi e Alessandro Giovanelli. Ghezzi, al volante della fida Porsche 997 GT4R del Team Orlando, recupera ben undici posizioni dopo la partenza e si porta dal 37° al 26° posto. Anche qui purtroppo sorte avversa in gara 2 nella quale, in fase di rimonta dalla settima posizione, un contatto fra Giovanelli ed un’altra auto mette fine alla gara per entrambi.

Vede invece regolarmente il palco arrivo, al Rally della Romagna, la Renault Clio RS del team Leon Competition pilotata da Rino Lunelli che, navigato da Valentino Morelli, riesce a completare regolarmente tutte le 7 prove speciali previste, chiudendo la competizione al 26° posto assoluto e 6° di classe N3.

Prossimo appuntamento per Christian Toscana al Rally del Grifo con la Peugeot 208 R2B del team Almiracing, mentre al Liburna Terra, prima gara valida per il Campionato Italiano Terra e RaceDay, saranno al via Walter Begher, navigato da Fabio Andrian con la Peugeot 207 S2000 del team Motorteam ed Alessandro Bettega con Simone Scattolin alle note su Skoda Fabia R5 della DP Autosport di Brescia.