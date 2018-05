Alla primierotta Zagonel la sprint, al solandro Dallavalle la long

TRENTO. Il solandro Roberto Dallavalle va a segno nella gara long in Valselega, la primierotta Viola Zagonel nella sprint di Vittorio Veneto. I trentini hanno conquistato un doppio successo nelle ultime due tappe di Coppa Italia di corsa orientamento e ora sono attesi protagonisti ai campionati europei che scatteranno nel weekend in Ticino.



La prima vittoria in ordine cronologico è arrivata nella sprint cittadina di Vittorio Veneto, dove Viola Zagonel dell’Us Primiero ha dominato la scena al femminile, prima classificata in 17’43” con 25” di vantaggio su Michela Guizzardi (Cus Bologna) e 29” sulla coppia composta da Eleonora Donadini (Pol. Besanese) e Anna Giovanelli (Pwt Italia), terze a pari merito. Sempre a Vittorio Veneto è salito sul podio anche l’altro primierotto Mattia Debertolis, terzo a 42” dal vincitore Andrea Seppi (Erebus Vicenza, 17’32”). A completare la positiva giornata per il Trentino ci hanno pensato gli junior Fabio Brunet (Us Primiero) e Serena Raus (Ori Pergine), che si sono imposti nella gara riservata alla categoria junior.



In Valselega, sempre in provincia di Treviso, a dominare la scena è stato invece Roberto Dallavalle. Il forte portacolori del Monte Giner non ha conosciuto avversari nella gara long andata in scena nella località adiacente all’altopiano del Cansiglio e, nonostante un errore, si è imposto con il tempo finale di 1h45’39”, precedendo di oltre 3 minuti l’atleta della Repubblica Ceca Adam Chromy, secondo assoluto. Nella gara di Coppa Italia, però, sono saliti sul podio assieme al trentino Alessio Tenani (Pol. Masi, 1h49’46”) e Mikhail Mamleev (Terlano, 1h51’58”), con Samuele Tait (Gronlait) e Fabiano Bettega (Pavione) quinto e settimo nella graduatoria del circuito nazionale. La prova femminile è stata vinta da Irene Pozzebon della Besanese (1h34’24”). Sesto posto per Viola Zagonel (1h38’24”). Da segnalare anche il successo nella categoria M20 di Fabio Brunet (Us Primiero). (l.f.)