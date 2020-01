Brentonico, bimbo di 6 anni cade dalla seggiovia, salvato da due maestri di sci

BRENTONICO. E' caduto per alcuni metri dalla seggiovia, ma due maestri di sci sono riusciti ad attutire l'impatto dalla pista sottostante, la Montagnola della Polsa di Brentonico.

Vittima della disavventura un bambino di 6 anni, in vacanza sulla neve del Trentino. Erano le 11 passate quando il piccolo, seduto con accanto due adulti, amici dei genitori, è scivolato sotto la barra di protezione.

I due adulti hanno cercato di trattenerlo per la giacca, mentre due maestri di sci, dal basso, si sono messi in posizione per fare da "rete".

Nel volo, di circa tre metri, il bambino ha riportato traumi non gravi. E' stato soccorso dall'elicotttero e trasportato all'ospedale di Rovereto.