Val di Vizze, bimbo di sette anni investito da un'auto

VIPITENO. Un bambino di 7 anni è stato investito oggi pomeriggio, giovedì 26 luglio, in val di Vizze, nel comprensorio dell'Alta Valle Isarco, poco distante da Vipiteno.

Dalle prime informazioni sembra che il piccolo stesse attraversando la strada davanti a un autobus quando una macchina che sopraggiungeva, guidata da un uomo, lo avrebbe colpito.

Il bambino avrebbe riportato traumi alle gambe. E' stato trasportato in elicottero all'ospedale di Innsbruck. Al momento del soccorso era cosciente. Non sarebbe in pericolo di vita.