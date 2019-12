Val Badia, un lupo avvistato sulle piste

SAN CASSIANO. Nuovo avvistamento di un lupo in Alto Adige. Un esemplare è stato visto ieri sulla pista La Brancia, in Alta val Badia. Si tratta del terzo caso in pochi giorni dopo le immagini girate nella serata dell'11 dicembre a Corvara, in località Pralongià, dove un operatore in servizio sulle piste con il gatto delle nevi ha immortalato il passaggio di un piccolo branco. Il giorno prima un lupo era stato visto nella zona di Passo Costalunga.

«I lupi cercano di risparmiare energia. Sulla neve battuta si cammina meglio che nella neve fresca. Non hanno paura dell'uomo perché da oltre 100 anni nessun uomo ha mai agito in modo che essi ne avessero paura. Che si muovano di giorno o di notte è poi nel campo della loro discrezionalità», commenta il direttore dell'Ufficio caccia e pesca della Provincia di Bolzano Luigi Spagnolli.