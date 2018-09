Università, al via lezioni e incontri informativi

TRENTO. Al via domani le lezioni per gli studenti e le studentesse che per la prima volta da quest'anno frequenteranno l'Università di Trento. I dipartimenti e i centri dell'Ateneo si sono organizzati per dare il tradizionale benvenuto con saluti ufficiali e incontri informativi sui servizi e le opportunità della vita da universitari.

Sono circa 3.600 i nuovi iscritti attesi per quest'anno per i corsi di laurea triennali e di laurea magistrale a ciclo unico, anche se le procedure di iscrizione sono di fatto ancora in corso.

A dare il benvenuto nei vari incontri saranno i direttori dei dipartimenti e dei centri, i coordinatori dei corsi di laurea e i responsabili dei servizi che forniranno indicazioni utili su inserimento, gestione delle carriere, logistica, mobilità, internazionalizzazione, apprendimento delle lingue e associazionismo studentesco.