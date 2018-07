Trento, trasporta rifiuti pericolosi: arrestato dai vigili in via Brennero

TRENTO. Trasportava senza autorizzazione rifiuti anche pericolosi, tra cui due batterie per auto, giunti idraulici ad alta pressione e materiale ferroso.

Si tratta di un uomo arrestato a Trento dalla polizia locale, che l'ha controllato due giorni fa in via Brennero, mentre si trovava alla guida di un autocarro cassonato e parlava al cellulare.

Il reato previsto e punito dal testo unico in materia di ambiente, spiegano i vigili in una nota, prevede, per chiunque effettui un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

La norma prevede inoltre il sequestro dell'autocarro, che è stato condotto al deposito giudiziale di Mori ai fini della confisca.