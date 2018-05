Trento, lacrime per la morte della piccola Anaya

TRENTO

TRENTO. Si chiamava Anaya la bimba pachistana di poco più di un anno morta ieri sera, cadendo da una finestra al quarto piano di un condominio a Trento, nella zona di Piedicastello.

Il volo nel vuoto è avvenuto perché è riuscita ad arrampicarsi dal letto sul davanzale, mentre la sorellina di un anno più grande era con lei a giocare su quel letto, sotto la finestra, e la mamma pregava nella stessa stanza, chinata a terra. Sarebbe stata questa la dinamica dell'incidente, in cui la piccola ha perso la vita.



















Bimba cade dalla finestra e muore: il luogo della tragedia E' precipitata dall'appartamento situato al quarto piano di una palazzina di Piedicastello. A nulla sono valsi i tentativi di rianimazione

La mamma era andata in visita dagli amici con i suoi cinque figli: i più grandi erano scesi a giocare nel parco dal pomeriggio, con gli altri bambini della casa e della zona, mentre le piccole erano rimaste in casa. La donna poi si era ritirata pregare in una camera da letto ed è accaduta la tragedia.

Sotto shock, la donna è stata trasportata in ospedale a Trento e più tardi anche il padre, appresa la notizia.