Trento, furti in discoteca e su un autobus, tre denunciati

TRENTO. Tre persone sono state denunciate dalla polizia di Trento per furto. Due episodi su cui hanno indagato gli agenti delle volanti: uno scippo di collanine in oro avvenuto in una discoteca di Trento nord e il furto di un portafoglio ai danni di un anziano su un autobus urbano.

Nel primo caso, gli agenti hanno individuato due giovani provenienti dalla provincia di Modena i quali, avvicinatisi alla gente intenta a ballare e a guardare il rapper sul palco, riuscivano ad impossessarsi delle collanine strappandole dal collo. Un giovane però, accortosi di quanto stava accadendo, oltre a riprendere con il suo telefonino i due ladri, ha avvertito la sicurezza della discoteca. I due giovani, fermati, sono stati trovati in possesso di 6 collanine in oro. Quattro di esse sono state restituite ai legittimi proprietari mentre due sono state sequestrate e sono custodite in questura a Trento in quanto non sono stati individuati i proprietari.

In un secondo episodio, un borseggiatore seriale di 49 anni, proveniente da Roma, è stato individuato nell'atto di asportare un portafoglio ad un anziano sul bus grazie alle telecamere di sorveglianza installate sul mezzo da Trentino Trasporti.