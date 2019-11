Trento, Ferrovia del Brennero, accordo per la circonvallazione

TRENTO. Entro 180 giorni dovrà essere conclusa la progettazione preliminare della circonvallazione di Trento, che si innesterà sulla ferrovia del Brennero.

Lo prevede un atto aggiuntivo al protocollo d'intesa del 2018 per la riqualificazione urbana della città di Trento intersecata dalla linea ferroviaria tra Verona e il Brennero, sottoscritto dal presidente della Provincia autonoma di Trento Maurizio Fugatti, dal sindaco di Trento, Alessandro Andreatta, e dall'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana Spa, Maurizio Gentile.

Il documento definisce le azioni che Provincia di Trento, Comune di Trento e società dovranno intraprendere nei prossimi anni nell'ambito del completamento del terzo lotto prioritario della linea ad alta velocità del Brennero.

Rfi, in quanto Società incaricata di progettare e realizzare la nuova linea ferroviaria da Verona a Fortezza, parte integrante del corridoio europeo TEN-T Scandinavo-Mediterraneo, aggiornerà il progetto della circonvallazione ferroviaria di Trento, che prevede l’interramento (a circa 10 metri di profondità) della linea ferroviaria per un tratto di 2,4 km., grosso modo fra l’area della rotonda di Nassirya a Trento Nord e via Monte Baldo a Trento Sud, la realizzazione di un' altra stazione sotterraneo allo scalo Filzi che fino a completamento dei lavori servirà sia il traffico merci che quello passeggeri e a regime solo quello delle merci (dopo l’ultimazione dei lavori quella di piazza Dante tornerà ad essere la stazione utilizzata per il trasporto passeggeri).

La Provincia di Trento ha invece il compito di ridefinire l'assetto del sistema ferroviario nel nodo di Trento, input essenziali per il piano urbano della mobilità, anche nelle sue interconnessioni con il resto del Trentino, a partire dalla Valsugana. Al Comune di Trento, infine, spetta la progettazione della riqualificazione della città.

Di tutto questo si è parlato anche nell’incontro pubblico e nella successiva Tavola rotonda tenutesi nel palazzo della Provincia, a cui hanno preso parte, oltre ai firmatari del nuovo documento d’intesa, il responsabile della Direzione Investimenti di RFI Vincenzo Macello, il responsabile della Direzione Commerciale della società ferroviaria Christian Colaneri, i dirigenti generali della Provincia Raffaele De Col e Stefano De Vigili ed Ezio Facchin, già Commissario straordinario del Governo per le tratte d'accesso al tunnel del Brennero.